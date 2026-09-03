Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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03.09.2026 06:15:00
Donnerstag: Werbemonopol Googles ohne Folgen, Norwegens Regeln für Smart Glasses
Google entgeht Aufspaltung + Gegenwind für Datenbrillen mit Kameras + Stellenstreichungen bei Uber + Behördliche Überwachung durch Account-Cloning + #heiseshowWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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