Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 beendet den Donnerstagshandel im Minus

Am Donnerstag ging es im Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsende um 0,58 Prozent auf 5 878,81 Punkte nach unten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,732 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent schwächer bei 5 909,99 Punkten, nach 5 913,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 851,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 909,99 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 3,04 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 09.03.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 5 685,20 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 09.01.2026, den Wert von 5 997,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 622,14 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,486 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Eni (+ 3,42 Prozent auf 24,32 EUR), BASF (+ 2,62 Prozent auf 53,58 EUR), Enel (+ 0,79 Prozent auf 9,88 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,62 Prozent auf 48,63 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,58 Prozent auf 555,00 EUR). Am anderen Ende der Euro STOXX 50-Liste stehen hingegen SAP SE (-6,81 Prozent auf 139,50 EUR), Airbus SE (-2,60 Prozent auf 170,86 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,10 Prozent auf 53,25 EUR), Siemens (-2,05 Prozent auf 226,75 EUR) und Rheinmetall (-1,76 Prozent auf 1 550,20 EUR) unter Druck.

Diese Euro STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 6 075 476 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 429,279 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,22 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,73 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at