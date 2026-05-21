Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 fällt

Am Donnerstag geht es im Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX um 0,56 Prozent auf 5 942,36 Punkte abwärts. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,896 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent leichter bei 5 966,87 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 976,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 008,17 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 924,65 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 930,25 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Stand von 6 131,31 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 5 454,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,57 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1,72 Prozent auf 23,97 EUR), BASF (+ 1,60 Prozent auf 51,92 EUR), Deutsche Börse (+ 0,31 Prozent auf 257,70 EUR), Siemens (+ 0,11 Prozent auf 264,40 EUR) und adidas (+ 0,07 Prozent auf 148,30 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 hingegen Airbus SE (-3,15 Prozent auf 167,98 EUR), SAP SE (-2,66 Prozent auf 149,34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,96 Prozent auf 476,30 EUR), UniCredit (-1,90 Prozent auf 70,90 EUR) und Rheinmetall (-1,70 Prozent auf 1 212,60 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 566 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im Euro STOXX 50 mit 481,387 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,48 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at