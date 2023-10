Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert am Donnerstagmittag

Am Mittag herrscht in Europa ein ruhiger Handel.

Um 12:10 Uhr geht es im Euro STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,01 Prozent aufwärts auf 4 100,20 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,564 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,105 Prozent auf 4 104,17 Punkte an der Kurstafel, nach 4 099,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 120,77 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 092,03 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der Euro STOXX 50 bereits um 1,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.09.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 269,16 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 05.07.2023, einen Stand von 4 350,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, notierte der Euro STOXX 50 bei 3 447,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 6,33 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 491,51 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 802,51 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Ferrari (+ 1,66 Prozent auf 284,14 EUR), Flutter Entertainment (+ 1,48 Prozent auf 133,35 GBP), Infineon (+ 1,36 Prozent auf 32,82 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,07 Prozent auf 38,37 EUR) und Stellantis (+ 0,87 Prozent auf 17,75 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil adidas (-3,34 Prozent auf 156,70 EUR), Eni (-1,42 Prozent auf 14,29 EUR), BASF (-1,27 Prozent auf 41,32 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,82 Prozent auf 106,68 EUR) und Siemens (-0,78 Prozent auf 132,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 481 743 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 352,234 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Die Stellantis-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 10,09 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at