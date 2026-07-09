Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag bewegte sich der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich 1,24 Prozent stärker bei 6 281,86 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 5,424 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,508 Prozent auf 6 236,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6 204,91 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 228,34 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 288,01 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,93 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 049,74 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 09.04.2026, einen Stand von 5 896,29 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 445,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,38 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 beträgt derzeit 6 431,42 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 376,81 Zähler.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Infineon (+ 4,34 Prozent auf 73,35 EUR), Siemens (+ 3,11 Prozent auf 273,80 EUR), Siemens Energy (+ 2,86 Prozent auf 156,24 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,64 Prozent auf 56,72 EUR) und UniCredit (+ 2,24 Prozent auf 81,84 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-4,31 Prozent auf 1 013,20 EUR), Deutsche Börse (-1,37 Prozent auf 251,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,19 Prozent auf 71,52 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,19 Prozent auf 499,80 EUR) und Eni (-1,04 Prozent auf 21,01 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 438 315 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 581,904 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,87 zu Buche schlagen. Mit 7,91 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at