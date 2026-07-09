Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Donnerstagnachmittag im Plus

Für den Euro STOXX 50 geht es am Donnerstag aufwärts.

Am Donnerstag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 15:42 Uhr via STOXX 1,04 Prozent fester bei 6 269,44 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,424 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,508 Prozent auf 6 236,41 Punkte an der Kurstafel, nach 6 204,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 228,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 275,33 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2,12 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 09.06.2026, einen Wert von 6 049,74 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 5 896,29 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 445,65 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,16 Prozent aufwärts. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Infineon (+ 4,34 Prozent auf 73,35 EUR), Siemens Energy (+ 3,07 Prozent auf 156,56 EUR), Siemens (+ 2,49 Prozent auf 272,15 EUR), UniCredit (+ 1,89 Prozent auf 81,56 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 1,48 Prozent auf 6,19 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-4,16 Prozent auf 1 014,80 EUR), Deutsche Telekom (-1,76 Prozent auf 25,09 EUR), SAP SE (-1,67 Prozent auf 135,66 EUR), Deutsche Börse (-1,65 Prozent auf 251,10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (-1,11 Prozent auf 71,58 EUR).

Blick in den Euro STOXX 50: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2 405 399 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 581,904 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,87 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,91 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at