Allianz Aktie
WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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28.05.2026 15:59:11
Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags leichter
Der Euro STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,70 Prozent leichter bei 6 027,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,067 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 6 064,50 Zählern und damit 0,099 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (6 070,54 Punkte).
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 6 065,56 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 024,97 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,290 Prozent. Der Euro STOXX 50 wies vor einem Monat, am 28.04.2026, einen Stand von 5 836,10 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, bei 6 138,41 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 28.05.2025, einen Stand von 5 378,39 Punkten.
Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,03 Prozent. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 6 199,78 Punkten. Bei 5 376,81 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Rheinmetall (+ 3,47 Prozent auf 1 275,60 EUR), Infineon (+ 3,25 Prozent auf 79,22 EUR), Eni (+ 1,29 Prozent auf 22,71 EUR), Airbus SE (+ 0,90 Prozent auf 175,36 EUR) und adidas (+ 0,69 Prozent auf 166,80 EUR). Zu den schwächsten Euro STOXX 50-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-3,41 Prozent auf 168,42 EUR), Siemens (-2,21 Prozent auf 268,00 EUR), Allianz (-1,90 Prozent auf 382,00 EUR), BMW (-1,74 Prozent auf 75,68 EUR) und Bayer (-1,65 Prozent auf 37,49 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 213 909 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 535,654 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Titel auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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