Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus

Am Mittag zeigen sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent höher bei 6 418,24 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 5,460 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,002 Prozent tiefer bei 6 393,27 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6 393,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 393,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 430,62 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der Euro STOXX 50 bereits um 4,05 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 12.10.2026, den Stand von 6 201,21 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 6 533,99 Punkten. Der Euro STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 5 787,31 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,71 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 3,30 Prozent auf 286,15 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,90 Prozent auf 580,20 EUR), adidas (+ 1,50 Prozent auf 179,75 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,44 Prozent auf 60,78 EUR) und Allianz (+ 1,12 Prozent auf 468,80 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-1,13 Prozent auf 51,53 EUR), Eni (-0,71 Prozent auf 25,02 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,29 Prozent auf 6,29 EUR), BMW (-0,24 Prozent auf 57,84 EUR) und SAP SE (-0,24 Prozent auf 210,45 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 780 299 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 524,554 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,88 zu Buche schlagen. Mit 7,17 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at