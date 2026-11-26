Am Donnerstag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX letztendlich ein Plus in Höhe von 2,11 Prozent auf 6 018,65 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,176 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,448 Prozent auf 5 920,89 Punkte an der Kurstafel, nach 5 894,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5 920,89 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 037,22 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,905 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 lag noch vor einem Monat, am 26.10.2026, bei 6 116,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6 470,74 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 655,58 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 2,88 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der Euro STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 577,20 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 376,81 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell BMW (+ 4,49 Prozent auf 57,72 EUR), Bayer (+ 4,22 Prozent auf 52,82 EUR), Rheinmetall (+ 4,06 Prozent auf 765,70 EUR), Siemens Energy (+ 4,04 Prozent auf 117,00 EUR) und Infineon (+ 3,57 Prozent auf 42,36 EUR). Flop-Aktien im Euro STOXX 50 sind derweil UniCredit (-0,05 Prozent auf 74,07 EUR), Eni (+ 0,67 Prozent auf 24,14 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,72 Prozent auf 589,20 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,09 Prozent auf 5,64 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,19 Prozent auf 27,15 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 4 182 651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von ASML NV mit 462,964 Mrd. Euro im Euro STOXX 50 den größten Anteil aus.

Euro STOXX 50-Fundamentaldaten im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie mit 6,57 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,74 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at