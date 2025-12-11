Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab

Um 09:12 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,37 Prozent tiefer bei 5 687,10 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 4,881 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,006 Prozent schwächer bei 5 707,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 5 708,12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 715,56 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 686,97 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der Euro STOXX 50 bereits um 0,534 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 11.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 725,70 Punkte. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 11.09.2025, bei 5 386,77 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, stand der Euro STOXX 50 noch bei 4 959,35 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 15,64 Prozent. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 540,22 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,83 Prozent auf 556,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,50 Prozent auf 1 618,00 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,48 Prozent auf 45,99 EUR), BASF (+ 0,28 Prozent auf 43,26 EUR) und Allianz (+ 0,26 Prozent auf 380,10 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil SAP SE (-2,92 Prozent auf 204,80 EUR), Siemens Energy (-1,33 Prozent auf 121,95 EUR), Deutsche Börse (-1,14 Prozent auf 217,00 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,93 Prozent auf 5,62 EUR) und Airbus SE (-0,87 Prozent auf 192,26 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 325 119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 369,345 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,53 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

