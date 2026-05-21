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Euro STOXX 50-Performance im Blick 21.05.2026 09:29:02

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Abschläge

Der Euro STOXX 50 notiert am Donnerstagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

Der Euro STOXX 50 fällt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,20 Prozent auf 5 964,08 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,896 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der Euro STOXX 50 0,154 Prozent leichter bei 5 966,87 Punkten, nach 5 976,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 969,89 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 959,47 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Plus von 2,87 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 5 930,25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wies am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, einen Wert von 6 131,31 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 21.05.2025, bei 5 454,46 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,94 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 199,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 5 376,81 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Volkswagen (VW) vz (+ 0,93 Prozent auf 88,74 EUR), Infineon (+ 0,77 Prozent auf 68,46 EUR), BMW (+ 0,56 Prozent auf 74,78 EUR), Eni (+ 0,34 Prozent auf 23,64 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,30 Prozent auf 50,16 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Airbus SE (-2,12 Prozent auf 169,76 EUR), UniCredit (-0,62 Prozent auf 71,82 EUR), Bayer (-0,59 Prozent auf 39,00 EUR), Deutsche Telekom (-0,51 Prozent auf 29,01 EUR) und SAP SE (-0,47 Prozent auf 152,70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 297 590 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 481,387 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

In diesem Jahr verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 7,71 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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