Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Gewinne

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Euro STOXX 50 auch am Donnerstag aufwärts.

Am Donnerstag erhöht sich der Euro STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX um 0,39 Prozent auf 6 273,43 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 5,394 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,057 Prozent tiefer bei 6 245,30 Punkten in den Handel, nach 6 248,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 245,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 279,15 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,229 Prozent. Vor einem Monat, am 30.06.2026, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 6 328,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 30.04.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 881,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.07.2025, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 393,18 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,23 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6 431,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Punkten markiert.

Euro STOXX 50-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Infineon (+ 1,28 Prozent auf 55,18 EUR), Siemens (+ 1,25 Prozent auf 274,65 EUR), Deutsche Bank (+ 0,80 Prozent auf 31,52 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0,73 Prozent auf 57,60 EUR) und Eni (+ 0,66 Prozent auf 23,70 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen adidas (-16,19 Prozent auf 152,75 EUR), Airbus SE (-2,26 Prozent auf 205,05 EUR), Rheinmetall (-1,75 Prozent auf 1 133,20 EUR), Deutsche Börse (-0,67 Prozent auf 268,70 EUR) und SAP SE (-0,62 Prozent auf 161,04 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Euro STOXX 50 sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 427 078 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 535,114 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 inne. Mit 7,26 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at