EURO STOXX 50
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|Euro STOXX 50-Performance im Blick
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05.11.2026 17:58:28
Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verliert schlussendlich
Der Euro STOXX 50 bewegte sich im STOXX-Handel zum Handelsende um 0,61 Prozent schwächer bei 6 227,42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte beträgt damit 5,302 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,341 Prozent auf 6 287,08 Punkte an der Kurstafel, nach 6 265,71 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 6 318,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6 195,90 Punkten erreichte.
So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 05.10.2026, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 6 242,14 Punkten gehandelt. Der Euro STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 6 476,98 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 05.11.2025, den Wert von 5 669,13 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,44 Prozent nach oben. 6 577,20 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 376,81 Zählern registriert.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 3,65 Prozent auf 56,22 EUR), BASF (+ 3,30 Prozent auf 56,09 EUR), Deutsche Börse (+ 2,76 Prozent auf 327,50 EUR), adidas (+ 1,84 Prozent auf 179,60 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,75 Prozent auf 594,60 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Rheinmetall (-16,14 Prozent auf 841,50 EUR), Infineon (-8,54 Prozent auf 45,95 EUR), Siemens Energy (-4,70 Prozent auf 113,84 EUR), Deutsche Telekom (-2,09 Prozent auf 26,20 EUR) und UniCredit (-0,97 Prozent auf 77,53 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 11 690 137 Aktien gehandelt. Mit 533,804 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel
Im Euro STOXX 50 verzeichnet die TotalEnergies-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,07 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|adidas
|172,60
|-2,73%
|ASML NV
|1 277,40
|5,10%
|BASF
|53,92
|-2,86%
|Bayer
|55,04
|-1,08%
|Deutsche Börse AG
|319,60
|-1,96%
|Deutsche Telekom AG
|25,92
|-0,73%
|Infineon AG
|45,95
|2,11%
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|41,39
|-2,45%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|568,80
|-3,36%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,25
|0,03%
|Rheinmetall AG
|815,60
|-1,68%
|Siemens Energy AG
|116,60
|3,37%
|TotalEnergies
|78,86
|-0,30%
|UniCredit S.p.A.
|76,92
|0,96%
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