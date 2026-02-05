Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot

Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,83 Prozent schwächer bei 5 921,13 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,060 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,298 Prozent höher bei 5 988,25 Punkten, nach 5 970,47 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 999,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 892,59 Punkten verzeichnete.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,337 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 923,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 669,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 271,12 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,21 Prozent aufwärts. Bei 6 073,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3,50 Prozent auf 213,10 EUR), Infineon (+ 2,73 Prozent auf 41,41 EUR), SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 170,48 EUR), Siemens (+ 1,03 Prozent auf 244,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,72 Prozent auf 30,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-6,46 Prozent auf 1 571,00 EUR), UniCredit (-4,28 Prozent auf 72,97 EUR), Deutsche Bank (-3,94 Prozent auf 30,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,68 Prozent auf 102,10 EUR) und Intesa Sanpaolo (-3,40 Prozent auf 5,91 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 341 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 461,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

