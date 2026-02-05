Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|Index im Blick
|
05.02.2026 17:59:10
Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot
Der Euro STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel letztendlich um 0,83 Prozent schwächer bei 5 921,13 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5,060 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,298 Prozent höher bei 5 988,25 Punkten, nach 5 970,47 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 5 999,42 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 892,59 Punkten verzeichnete.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,337 Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.01.2026, stand der Euro STOXX 50 bei 5 923,69 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der Euro STOXX 50 noch bei 5 669,13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 271,12 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,21 Prozent aufwärts. Bei 6 073,34 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 780,85 Zählern verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Deutsche Börse (+ 3,50 Prozent auf 213,10 EUR), Infineon (+ 2,73 Prozent auf 41,41 EUR), SAP SE (+ 1,96 Prozent auf 170,48 EUR), Siemens (+ 1,03 Prozent auf 244,50 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,72 Prozent auf 30,60 EUR). Schwächer notieren im Euro STOXX 50 derweil Rheinmetall (-6,46 Prozent auf 1 571,00 EUR), UniCredit (-4,28 Prozent auf 72,97 EUR), Deutsche Bank (-3,94 Prozent auf 30,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,68 Prozent auf 102,10 EUR) und Intesa Sanpaolo (-3,40 Prozent auf 5,91 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 9 341 599 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 461,400 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4,97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.
|
06.02.26
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: So steht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freundlicher Handel: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
|
06.02.26
|Aufschläge in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
06.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 am Freitagmittag im Aufwind (finanzen.at)
|
06.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
06.02.26
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Deutsche Bank AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|30.01.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|Deutsche Bank Overweight
|Barclays Capital
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|20.01.26
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|04.12.25
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.25
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 192,60
|4,67%
|Deutsche Bank AG
|31,44
|2,43%
|Deutsche Börse AG
|215,10
|0,84%
|Deutsche Telekom AG
|30,26
|-0,88%
|Infineon AG
|42,29
|2,75%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,98
|1,13%
|Nordea Bank Abp Registered Shs
|16,82
|2,53%
|Rheinmetall AG
|1 604,00
|0,41%
|SAP SE
|171,66
|2,39%
|Siemens AG
|251,80
|2,96%
|UniCredit S.p.A.
|74,28
|1,27%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|100,90
|-0,74%
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 998,40
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.