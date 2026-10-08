Donnerstagshandel in Europa: So performt der STOXX 50 am Nachmittag

Der STOXX 50 zeigt sich am Nachmittag mit negativen Notierungen.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 0,22 Prozent leichter bei 5 281,78 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,257 Prozent tiefer bei 5 279,79 Punkten in den Handel, nach 5 293,38 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des STOXX 50 lag am Donnerstag bei 5 230,70 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 283,55 Punkten erreichte.

STOXX 50 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 0,766 Prozent. Vor einem Monat, am 08.09.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 419,19 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 08.07.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 349,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 4 791,49 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 6,55 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit BP (+ 3,47 Prozent auf 5,82 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 3,32 Prozent auf 37,69 GBP), BAT (+ 2,28 Prozent auf 41,77 GBP), RELX (+ 1,77 Prozent auf 26,45 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,68 Prozent auf 84,56 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Siemens (-2,43 Prozent auf 264,60 EUR), Intesa Sanpaolo (-2,17 Prozent auf 6,12 EUR), Rolls-Royce (-2,15 Prozent auf 13,74 GBP), Richemont (-2,11 Prozent auf 168,95 CHF) und UniCredit (-2,02 Prozent auf 76,26 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 14 975 951 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 630,698 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Die BP-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,14 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at