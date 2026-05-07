Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie
WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026
|Index-Performance im Fokus
|
07.05.2026 15:58:56
Donnerstagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 aktuell
Um 15:41 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent tiefer bei 6 015,80 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,911 Bio. Euro wert. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,093 Prozent fester bei 6 032,75 Punkten, nach 6 027,13 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 6 066,39 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 6 015,80 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 2,33 Prozent. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Monat, am 07.04.2026, bei 5 633,22 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, den Stand von 5 998,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 230,19 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 2,83 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 6 199,78 Punkte. Bei 5 376,81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Infineon (+ 2,43 Prozent auf 60,67 EUR), adidas (+ 2,26 Prozent auf 151,60 EUR), BMW (+ 2,06 Prozent auf 83,08 EUR), SAP SE (+ 1,78 Prozent auf 151,98 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,43 Prozent auf 47,49 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-6,35 Prozent auf 1 350,00 EUR), BASF (-2,89 Prozent auf 51,00 EUR), Eni (-2,46 Prozent auf 22,37 EUR), Bayer (-2,39 Prozent auf 37,59 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,99 Prozent auf 513,20 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50
Aktuell weist die Infineon-Aktie das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 2 346 040 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 473,679 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Euro STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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