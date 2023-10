Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Um 15:41 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,36 Prozent auf 3 864,53 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,073 Prozent stärker bei 3 853,49 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 850,66 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 3 842,44 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 868,93 Einheiten.

STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,57 Prozent. Vor einem Monat, am 05.09.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 964,29 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 05.07.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 963,82 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 05.10.2022, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 426,27 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2023 legte der Index bereits um 4,85 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 089,95 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 658,90 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit BAT (+ 1,89 Prozent auf 25,10 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,53 Prozent auf 58,32 GBP), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 112,05 CHF), RELX (+ 1,42 Prozent auf 28,58 GBP) und Roche (+ 1,15 Prozent auf 246,75 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Siemens (-1,21 Prozent auf 131,92 EUR), BASF (-0,84 Prozent auf 41,50 EUR), Glencore (-0,82 Prozent auf 4,40 GBP), Bayer (-0,59 Prozent auf 44,01 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,52 Prozent auf 64,59 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 11 145 651 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 375,185 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,97 zu Buche schlagen. Mit 10,12 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Glencore-Aktie an.

Redaktion finanzen.at