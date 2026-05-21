Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu

Um 12:10 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 5 175,73 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,167 Prozent schwächer bei 5 155,76 Punkten in den Handel, nach 5 164,41 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 141,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 179,25 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,94 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 21.04.2026, bei 5 074,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 258,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 582,05 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,41 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit National Grid (+ 1,39 Prozent auf 12,73 GBP), Siemens (+ 0,98 Prozent auf 266,70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 82,14 CHF), Enel (+ 0,60 Prozent auf 9,71 EUR) und Rio Tinto (+ 0,58 Prozent auf 76,84 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-1,38 Prozent auf 71,27 EUR), Airbus SE (-1,21 Prozent auf 171,34 EUR), BAT (-0,92 Prozent auf 48,47 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,80 Prozent auf 32,26 GBP) und BP (-0,66 Prozent auf 5,60 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 430 884 Aktien gehandelt. Mit 481,387 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,64 erwartet. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,71 Prozent.

Redaktion finanzen.at