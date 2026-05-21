ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|STOXX 50 im Fokus
|
21.05.2026 12:27:23
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu
Um 12:10 Uhr klettert der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,22 Prozent auf 5 175,73 Punkte. Zuvor ging der STOXX 50 0,167 Prozent schwächer bei 5 155,76 Punkten in den Handel, nach 5 164,41 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der STOXX 50 bei 5 141,29 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 179,25 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50
Seit Wochenbeginn verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 2,94 Prozent. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Monat, am 21.04.2026, bei 5 074,48 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der STOXX 50 bei 5 258,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 582,05 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 4,41 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5 315,22 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 674,85 Zählern.
Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50
Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit National Grid (+ 1,39 Prozent auf 12,73 GBP), Siemens (+ 0,98 Prozent auf 266,70 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,98 Prozent auf 82,14 CHF), Enel (+ 0,60 Prozent auf 9,71 EUR) und Rio Tinto (+ 0,58 Prozent auf 76,84 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen UniCredit (-1,38 Prozent auf 71,27 EUR), Airbus SE (-1,21 Prozent auf 171,34 EUR), BAT (-0,92 Prozent auf 48,47 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,80 Prozent auf 32,26 GBP) und BP (-0,66 Prozent auf 5,60 GBP).
STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 3 430 884 Aktien gehandelt. Mit 481,387 Mrd. Euro weist die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,64 erwartet. Intesa Sanpaolo lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7,71 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:27
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Donnerstagmittag zu (finanzen.at)
|
12:27
|Optimismus in Zürich: SMI steigt am Mittag (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Europa: STOXX 50 beginnt Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Zürich: SMI beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
20.05.26