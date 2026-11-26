Stoxx Europe 50
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26.11.2026 12:26:47
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50-Anleger greifen zu
Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,59 Prozent stärker bei 5 279,01 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,319 Prozent auf 5 212,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 196,22 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 212,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 286,86 Zählern.
So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 354,07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 494,85 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 4 798,02 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,49 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.
STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 117,66 EUR), Rheinmetall (+ 4,01 Prozent auf 765,30 EUR), Rolls-Royce (+ 3,66 Prozent auf 12,97 GBP), Barclays (+ 3,14 Prozent auf 4,03 GBP) und Rio Tinto (+ 2,80 Prozent auf 56,82 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Novartis (+ 0,06 Prozent auf 128,18 CHF), Unilever (+ 0,12 Prozent auf 50,73 GBP), Nestlé (+ 0,22 Prozent auf 87,34 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,34 Prozent auf 587,00 EUR) und BAT (+ 0,46 Prozent auf 45,77 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Konzerne
Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 193 773 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent an der Spitze im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 171,00
|-1,13%
|Barclays plc
|4,79
|-0,14%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,20
|-1,17%
|BP plc (British Petrol)
|6,55
|0,14%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,63
|-0,39%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|588,80
|0,03%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,51
|-0,28%
|Novartis AG
|139,12
|-1,82%
|Rheinmetall AG
|769,50
|3,26%
|Rio Tinto plc
|68,01
|-1,16%
|Rolls-Royce Plc
|15,43
|0,59%
|Siemens AG
|250,10
|-0,69%
|Siemens Energy AG
|117,24
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|Unilever PLC
|60,63
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