Um 12:10 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,59 Prozent stärker bei 5 279,01 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,319 Prozent auf 5 212,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 196,22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 212,82 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 286,86 Zählern.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der STOXX 50 bereits um 1,53 Prozent. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 354,07 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.08.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5 494,85 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 lag noch vor einem Jahr, am 26.11.2025, bei 4 798,02 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 6,49 Prozent. Bei 5 572,96 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Punkten registriert.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Siemens Energy (+ 4,62 Prozent auf 117,66 EUR), Rheinmetall (+ 4,01 Prozent auf 765,30 EUR), Rolls-Royce (+ 3,66 Prozent auf 12,97 GBP), Barclays (+ 3,14 Prozent auf 4,03 GBP) und Rio Tinto (+ 2,80 Prozent auf 56,82 GBP). Unter Druck stehen im STOXX 50 hingegen Novartis (+ 0,06 Prozent auf 128,18 CHF), Unilever (+ 0,12 Prozent auf 50,73 GBP), Nestlé (+ 0,22 Prozent auf 87,34 CHF), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,34 Prozent auf 587,00 EUR) und BAT (+ 0,46 Prozent auf 45,77 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Aktuell weist die Barclays-Aktie das größte Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 4 193 773 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

2026 weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at