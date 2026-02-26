Rolls-Royce Aktie

WKN DE: A1H81L / ISIN: GB00B63H8491

STOXX 50-Performance im Blick 26.02.2026 09:29:41

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Europa.

Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,08 Prozent tiefer bei 5 291,68 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 295,55 Zählern und damit 0,007 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 295,94 Punkte).

Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 298,83 Punkte, das Tagestief hingegen 5 285,49 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,846 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 071,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 798,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 775,44 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,75 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 298,83 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 5,11 Prozent auf 13,77 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,88 Prozent auf 81,74 GBP), UBS (+ 0,84 Prozent auf 32,27 CHF), Richemont (+ 0,53 Prozent auf 160,55 CHF) und Enel (+ 0,50 Prozent auf 10,06 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,82 Prozent auf 537,00 EUR), HSBC (-1,72 Prozent auf 13,70 GBP), Diageo (-1,13 Prozent auf 16,18 GBP), Allianz (-1,10 Prozent auf 377,30 EUR) und Rio Tinto (-1,06 Prozent auf 73,82 GBP).

Die teuersten STOXX 50-Unternehmen

Die Rolls-Royce-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 050 520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 489,695 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,16 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Alle STOXX 50-Werte im Überblick
Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

26.02.26 HSBC Holdings Hold Deutsche Bank AG
25.02.26 HSBC Holdings Neutral UBS AG
25.02.26 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
25.02.26 HSBC Holdings Overweight Barclays Capital
25.02.26 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Allianz 384,80 0,26% Allianz
ASML NV 1 226,60 -0,95% ASML NV
BNP Paribas S.A. 96,51 -0,06% BNP Paribas S.A.
Diageo plc 18,30 0,27% Diageo plc
Enel S.p.A. 10,19 0,37% Enel S.p.A.
HSBC Holdings plc 16,00 0,50% HSBC Holdings plc
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5,88 -0,09% Intesa Sanpaolo S.p.A.
London Stock Exchange (LSE) 101,00 2,54% London Stock Exchange (LSE)
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 553,20 0,80% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 142,45 1,46% Novartis AG
Richemont 173,25 -2,81% Richemont
Rio Tinto plc 84,24 0,62% Rio Tinto plc
Rolls-Royce Plc 15,84 0,13% Rolls-Royce Plc
UBS 35,44 0,11% UBS

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 293,96 0,13%

