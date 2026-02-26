Rolls-Royce Aktie
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt die Donnerstagssitzung im Minus
Am Donnerstag bewegt sich der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,08 Prozent tiefer bei 5 291,68 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 295,55 Zählern und damit 0,007 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 295,94 Punkte).
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5 298,83 Punkte, das Tagestief hingegen 5 285,49 Zähler.
STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,846 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 071,40 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 798,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 775,44 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,75 Prozent zu. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 298,83 Punkten. Bei 4 913,95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Rolls-Royce (+ 5,11 Prozent auf 13,77 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 4,88 Prozent auf 81,74 GBP), UBS (+ 0,84 Prozent auf 32,27 CHF), Richemont (+ 0,53 Prozent auf 160,55 CHF) und Enel (+ 0,50 Prozent auf 10,06 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,82 Prozent auf 537,00 EUR), HSBC (-1,72 Prozent auf 13,70 GBP), Diageo (-1,13 Prozent auf 16,18 GBP), Allianz (-1,10 Prozent auf 377,30 EUR) und Rio Tinto (-1,06 Prozent auf 73,82 GBP).
Die teuersten STOXX 50-Unternehmen
Die Rolls-Royce-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 3 050 520 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 489,695 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,16 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Analysen zu HSBC Holdings plc
