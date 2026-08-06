Rheinmetall Aktie
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
|Kursverlauf
|
06.08.2026 17:58:54
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich im Aufwind
Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent stärker bei 5 513,49 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 501,96 Zählern und damit 0,033 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 500,17 Punkte).
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 528,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 501,96 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 06.07.2026, den Wert von 5 457,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 173,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 419,39 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 529,45 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 6,31 Prozent auf 29,15 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,65 Prozent auf 6,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 153,68 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,48 Prozent auf 522,60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,41 Prozent auf 87,50 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-4,49 Prozent auf 273,10 EUR), RELX (-4,13 Prozent auf 26,03 GBP), Rheinmetall (-3,46 Prozent auf 1 159,00 EUR), Zurich Insurance (-3,00 Prozent auf 589,00 CHF) und Rolls-Royce (-2,36 Prozent auf 15,33 GBP).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 266 058 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 567,567 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BP-Aktie präsentiert mit 7,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,55 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne (finanzen.at)
|
07.08.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|Aufschläge in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Rheinmetall AG
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|ASML NV
|1 503,20
|0,91%
|BP plc (British Petrol)
|6,03
|-1,34%
|Deutsche Telekom AG
|28,96
|-0,62%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,79
|0,01%
|London Stock Exchange (LSE)
|104,00
|1,81%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|514,80
|-1,53%
|Prosus N.V.
|42,18
|2,73%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,54
|-0,91%
|Rheinmetall AG
|1 145,00
|-0,54%
|Rolls-Royce Plc
|17,89
|-0,45%
|Siemens AG
|280,20
|2,60%
|Siemens Energy AG
|153,48
|0,30%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|637,40
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 527,31
|0,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.