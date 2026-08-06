Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich im Aufwind

Am vierten Tag der Woche zeigten sich die Börsianer in Europa optimistisch.

Zum Handelsschluss notierte der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,24 Prozent stärker bei 5 513,49 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5 501,96 Zählern und damit 0,033 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 500,17 Punkte).

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 5 528,70 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 5 501,96 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 06.07.2026, den Wert von 5 457,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 173,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 419,39 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11,22 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 529,45 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 6,31 Prozent auf 29,15 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 2,65 Prozent auf 6,84 EUR), Siemens Energy (+ 1,87 Prozent auf 153,68 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,48 Prozent auf 522,60 EUR) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1,41 Prozent auf 87,50 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Siemens (-4,49 Prozent auf 273,10 EUR), RELX (-4,13 Prozent auf 26,03 GBP), Rheinmetall (-3,46 Prozent auf 1 159,00 EUR), Zurich Insurance (-3,00 Prozent auf 589,00 CHF) und Rolls-Royce (-2,36 Prozent auf 15,33 GBP).

Die teuersten Unternehmen im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21 266 058 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 567,567 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie präsentiert mit 7,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,55 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at