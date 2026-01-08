Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 letztendlich schwächer

Am Donnerstag beendete der STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,19 Prozent) bei 5 013,30 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,233 Prozent auf 5 011,06 Punkte an der Kurstafel, nach 5 022,74 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 005,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 5 029,93 Einheiten.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 0,899 Prozent nach oben. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 08.12.2025, einen Stand von 4 813,63 Punkten auf. Der STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.10.2025, den Wert von 4 791,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.01.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 387,71 Punkten auf.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 3,70 Prozent auf 28,31 EUR), Richemont (+ 3,66 Prozent auf 174,15 CHF), Diageo (+ 1,59 Prozent auf 16,02 GBP), Rheinmetall (+ 1,42 Prozent auf 1 851,00 EUR) und Allianz (+ 1,40 Prozent auf 390,20 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,11 Prozent auf 59,24 CHF), Siemens (-1,74 Prozent auf 251,80 EUR), Rio Tinto (-1,02 Prozent auf 61,94 GBP), SAP SE (-0,91 Prozent auf 206,50 EUR) und Enel (-0,87 Prozent auf 9,31 EUR).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 21 332 993 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 411,245 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die BNP Paribas-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Mit 7,21 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at