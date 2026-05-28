Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus

Der STOXX 50 tendierte im STOXX-Handel zum Handelsschluss um 0,57 Prozent schwächer bei 5 188,01 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der STOXX 50 0,242 Prozent schwächer bei 5 205,05 Punkten, nach 5 217,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 5 163,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5 205,05 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,416 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 28.04.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 026,33 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, wurde der STOXX 50 mit 5 294,26 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 28.05.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 530,37 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4,66 Prozent. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rheinmetall (+ 4,15 Prozent auf 1 284,00 EUR), Airbus SE (+ 2,28 Prozent auf 177,76 EUR), Rolls-Royce (+ 1,34 Prozent auf 13,15 GBP), Novo Nordisk (+ 1,21 Prozent auf 293,60 DKK) und SAP SE (+ 1,07 Prozent auf 151,60 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Siemens Energy (-4,36 Prozent auf 166,76 EUR), National Grid (-3,70 Prozent auf 12,23 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2,33 Prozent auf 456,80 EUR), Zurich Insurance (-2,22 Prozent auf 555,40 CHF) und Allianz (-2,18 Prozent auf 380,90 EUR) unter Druck.

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 29 189 069 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 535,654 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,83 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,60 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at