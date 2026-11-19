Das macht das Börsenbarometer in Europa am Donnerstagnachmittag.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,19 Prozent leichter bei 5 331,54 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,275 Prozent stärker bei 5 356,31 Punkten, nach 5 341,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5 365,99 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 5 325,20 Punkten.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang Verluste von 3,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 360,74 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, stand der STOXX 50 noch bei 5 466,67 Punkten. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 4 710,45 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 7,55 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5 572,96 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 674,85 Punkten.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Siemens Energy (+ 2,46 Prozent auf 129,78 EUR), UniCredit (+ 2,01 Prozent auf 81,57 EUR), Richemont (+ 1,97 Prozent auf 178,90 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,77 Prozent auf 69,18 CHF) und Siemens (+ 1,69 Prozent auf 270,50 EUR). Schwächer notieren im STOXX 50 derweil SAP SE (-3,21 Prozent auf 187,70 EUR), Novartis (-2,71 Prozent auf 127,92 CHF), Unilever (-2,65 Prozent auf 47,63 GBP), BAT (-2,40 Prozent auf 43,48 GBP) und National Grid (-2,01 Prozent auf 12,22 GBP).

Welche Aktien im STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 8 735 693 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 476,685 Mrd. Euro im STOXX 50 den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,04 erwartet. Die Intesa Sanpaolo-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,16 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at