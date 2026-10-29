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STOXX 50-Entwicklung 29.10.2026 15:58:47

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 nachmittags stärker

Der STOXX 50 gewinnt derzeit an Wert.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 15:42 Uhr um 0,99 Prozent auf 5 421,85 Punkte zu. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 5 371,18 Punkte an der Kurstafel, nach 5 368,46 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 427,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 371,18 Einheiten.

STOXX 50 auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,06 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 bewegte sich noch vor einem Monat, am 29.09.2026, bei 5 359,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bewegte sich der STOXX 50 bei 5 412,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 787,29 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 9,37 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 3,95 Prozent auf 1 052,00 EUR), UBS (+ 3,26 Prozent auf 39,86 CHF), Airbus SE (+ 3,18 Prozent auf 198,10 EUR), Novartis (+ 2,96 Prozent auf 133,04 CHF) und Siemens Energy (+ 2,72 Prozent auf 136,88 EUR). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil GSK (-1,26 Prozent auf 18,09 GBP), SAP SE (-0,83 Prozent auf 209,45 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,68 Prozent auf 5,98 EUR), Enel (-0,24 Prozent auf 9,30 EUR) und Rio Tinto (-0,16 Prozent auf 63,83 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die BP-Aktie. 10 849 410 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im STOXX 50 mit 574,119 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Blick

2026 präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: nito / Shutterstock.com

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