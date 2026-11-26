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26.11.2026 15:58:46
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich am Donnerstagnachmittag fester
Um 15:42 Uhr verbucht der STOXX 50 im STOXX-Handel Gewinne in Höhe von 1,59 Prozent auf 5 278,66 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,319 Prozent auf 5 212,82 Punkte an der Kurstafel, nach 5 196,22 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 286,86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 5 212,82 Einheiten.
STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche ging es für den STOXX 50 bereits um 1,53 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 26.10.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 354,07 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.08.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 494,85 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 26.11.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 798,02 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6,49 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des STOXX 50 steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rheinmetall (+ 4,89 Prozent auf 771,80 EUR), Siemens Energy (+ 4,61 Prozent auf 117,64 EUR), Rolls-Royce (+ 3,45 Prozent auf 12,94 GBP), Barclays (+ 3,14 Prozent auf 4,03 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 3,14 Prozent auf 102,60 GBP). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen BAT (-0,75 Prozent auf 45,22 GBP), Unilever (-0,22 Prozent auf 50,56 GBP), UniCredit (-0,05 Prozent auf 74,07 EUR), Novartis (+ 0,23 Prozent auf 128,40 CHF) und Nestlé (+ 0,31 Prozent auf 87,42 CHF).
Welche STOXX 50-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 7 580 694 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 462,964 Mrd. Euro heraus.
Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf
Die BP-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.at
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|ASML NV
|1 171,00
|-1,13%
|Barclays plc
|4,79
|-0,14%
|BAT PLC (British American Tobacco)
|54,20
|-1,17%
|BP plc (British Petrol)
|6,55
|0,14%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|5,63
|-0,39%
|London Stock Exchange (LSE)
|123,15
|3,40%
|Nestlé SA (Nestle)
|95,51
|-0,28%
|Novartis AG
|139,92
|-1,26%
|Rheinmetall AG
|769,00
|3,19%
|Rolls-Royce Plc
|15,43
|0,59%
|Siemens AG
|250,40
|-0,58%
|Siemens Energy AG
|117,24
|0,39%
|UniCredit S.p.A.
|73,94
|-1,32%
|Unilever PLC
|60,63
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