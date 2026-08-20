AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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20.08.2026 09:28:41
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Start fester
Im STOXX 50 geht es im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,03 Prozent aufwärts auf 5 468,36 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,070 Prozent auf 5 470,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5 466,67 Punkten am Vortag.
Der STOXX 50 verzeichnete bei 5 467,60 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 5 472,35 Einheiten.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Auf Wochensicht verlor der STOXX 50 bereits um 0,840 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 5 370,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5 164,41 Punkten auf. Der STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 4 615,02 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10,31 Prozent aufwärts. Bei 5 572,96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 674,85 Zählern verzeichnet.
STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit GSK (+ 0,76 Prozent auf 19,31 GBP), National Grid (+ 0,55 Prozent auf 11,86 GBP), AstraZeneca (+ 0,50 Prozent auf 121,10 GBP), BAT (+ 0,44 Prozent auf 41,14 GBP) und Enel (+ 0,42 Prozent auf 9,53 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil SAP SE (-1,75 Prozent auf 182,64 EUR), Rio Tinto (-1,12 Prozent auf 73,05 GBP), Intesa Sanpaolo (-1,12 Prozent auf 6,79 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,85 Prozent auf 84,46 GBP) und Deutsche Telekom (-0,82 Prozent auf 28,94 EUR).
Diese STOXX 50-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Die HSBC-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 777 871 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 594,237 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,12 zu Buche schlagen. Mit 6,56 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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