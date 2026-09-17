Intesa Sanpaolo Aktie

Intesa Sanpaolo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
STOXX 50-Kursverlauf 17.09.2026 17:58:48

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus

Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus

Der STOXX 50 machte am Donnerstag Gewinne.

Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,94 Prozent höher bei 5 363,32 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,349 Prozent auf 5 331,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 313,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 367,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 331,98 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,615 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Stand von 5 500,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 357,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der STOXX 50 bei 4 538,42 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,19 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,41 Prozent auf 141,80 EUR), Rolls-Royce (+ 2,72 Prozent auf 14,80 GBP), Novo Nordisk (+ 2,48 Prozent auf 279,35 DKK), AstraZeneca (+ 2,41 Prozent auf 124,28 GBP) und Siemens (+ 2,34 Prozent auf 266,60 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 28,30 EUR), Airbus SE (-0,51 Prozent auf 195,58 EUR), BP (-0,49 Prozent auf 5,64 GBP), Roche (-0,36 Prozent auf 361,20 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,20 Prozent auf 510,60 EUR) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 28 868 065 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 531,414 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick

In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Tops und Flops im STOXX 50
Zu allen Marktberichten
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com

Nachrichten zu Intesa Sanpaolo S.p.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SE

mehr Analysen
08.09.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
07.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Airbus Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,94 0,25% Airbus SE
ASML NV 1 414,20 1,54% ASML NV
AstraZeneca PLC 143,65 1,38% AstraZeneca PLC
BP plc (British Petrol) 6,57 -0,30% BP plc (British Petrol)
Deutsche Telekom AG 28,37 -1,29% Deutsche Telekom AG
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6,83 1,55% Intesa Sanpaolo S.p.A.
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) 509,60 -0,12% Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
Novartis AG 122,42 1,02% Novartis AG
Novo Nordisk 37,45 2,77% Novo Nordisk
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 380,00 -0,86% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Rolls-Royce Plc 17,19 2,63% Rolls-Royce Plc
Siemens AG 266,30 2,54% Siemens AG
Siemens Energy AG 141,36 3,88% Siemens Energy AG

Indizes in diesem Artikel

STOXX 50 5 363,32 0,94%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fed hebt Leitzinsen an: ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen