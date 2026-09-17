Intesa Sanpaolo Aktie
WKN: 850605 / ISIN: IT0000072618
|STOXX 50-Kursverlauf
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17.09.2026 17:58:48
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus
Am Donnerstag notierte der STOXX 50 via STOXX schlussendlich 0,94 Prozent höher bei 5 363,32 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,349 Prozent auf 5 331,98 Punkte an der Kurstafel, nach 5 313,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 5 367,80 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5 331,98 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der STOXX 50 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der STOXX 50 bereits um 0,615 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 17.08.2026, einen Stand von 5 500,53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, wies der STOXX 50 einen Stand von 5 357,10 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.09.2025, lag der STOXX 50 bei 4 538,42 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 8,19 Prozent zu. Bei 5 572,96 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 674,85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit Siemens Energy (+ 3,41 Prozent auf 141,80 EUR), Rolls-Royce (+ 2,72 Prozent auf 14,80 GBP), Novo Nordisk (+ 2,48 Prozent auf 279,35 DKK), AstraZeneca (+ 2,41 Prozent auf 124,28 GBP) und Siemens (+ 2,34 Prozent auf 266,60 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen derweil Deutsche Telekom (-1,87 Prozent auf 28,30 EUR), Airbus SE (-0,51 Prozent auf 195,58 EUR), BP (-0,49 Prozent auf 5,64 GBP), Roche (-0,36 Prozent auf 361,20 CHF) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,20 Prozent auf 510,60 EUR) unter Druck.
Die teuersten Konzerne im STOXX 50
Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 28 868 065 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 531,414 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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17:58
|Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 schließt im Plus (finanzen.at)
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15:58
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12:26
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16.09.26
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|27.07.26
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,94
|0,25%
|ASML NV
|1 414,20
|1,54%
|AstraZeneca PLC
|143,65
|1,38%
|BP plc (British Petrol)
|6,57
|-0,30%
|Deutsche Telekom AG
|28,37
|-1,29%
|Intesa Sanpaolo S.p.A.
|6,83
|1,55%
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re)
|509,60
|-0,12%
|Novartis AG
|122,42
|1,02%
|Novo Nordisk
|37,45
|2,77%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|380,00
|-0,86%
|Rolls-Royce Plc
|17,19
|2,63%
|Siemens AG
|266,30
|2,54%
|Siemens Energy AG
|141,36
|3,88%
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5 363,32
|0,94%