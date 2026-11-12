Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 steigt zum Start des Donnerstagshandels

Am Donnerstagmorgen geht es für den STOXX 50 erneut nach oben.

Um 09:12 Uhr tendiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 0,39 Prozent fester bei 5 529,57 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,194 Prozent auf 5 518,66 Punkte an der Kurstafel, nach 5 507,99 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5 533,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 518,66 Zählern.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 2,96 Prozent nach oben. Der STOXX 50 lag vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 5 340,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5 527,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der STOXX 50 bei 4 881,94 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,55 Prozent zu Buche. Das STOXX 50-Jahreshoch steht derzeit bei 5 572,96 Punkten. Bei 4 674,85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit Siemens (+ 4,53 Prozent auf 289,55 EUR), Rolls-Royce (+ 2,71 Prozent auf 13,79 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,07 Prozent auf 581,20 EUR), Allianz (+ 1,90 Prozent auf 472,40 EUR) und Novartis (+ 1,72 Prozent auf 135,02 CHF). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen hingegen Rio Tinto (-1,28 Prozent auf 63,03 GBP), Siemens Energy (-1,02 Prozent auf 131,40 EUR), BP (-0,99 Prozent auf 5,61 GBP), Intesa Sanpaolo (-0,71 Prozent auf 6,27 EUR) und UBS (-0,63 Prozent auf 40,94 CHF).

STOXX 50-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Rolls-Royce-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 1 058 561 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 524,554 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie mit 6,92 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at