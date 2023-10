Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 verbucht Verluste

Der STOXX 50 notiert am Donnerstag im negativen Bereich.

Um 15:42 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1,06 Prozent schwächer bei 3 876,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,124 Prozent auf 3 912,83 Punkte an der Kurstafel, nach 3 917,68 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 912,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 870,68 Punkten lag.

So entwickelt sich der STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1,77 Prozent. Vor einem Monat, am 19.09.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 978,84 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 19.07.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 948,62 Punkten berechnet. Der STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 19.10.2022, bei 3 416,34 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 5,17 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 089,95 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 658,90 Zählern.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell SAP SE (+ 4,54 Prozent auf 126,64 EUR), Richemont (+ 0,81 Prozent auf 105,95 CHF), Diageo (+ 0,69 Prozent auf 31,26 GBP), Unilever (+ 0,24 Prozent auf 39,97 GBP) und National Grid (+ 0,16 Prozent auf 9,73 GBP). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen Roche (-4,61 Prozent auf 237,95 CHF), Nestlé (-3,01 Prozent auf 99,18 CHF), GSK (-2,16 Prozent auf 14,63 GBP), Novartis (-1,93 Prozent auf 85,47 CHF) und Glencore (-1,55 Prozent auf 4,49 GBP) unter Druck.

Die teuersten STOXX 50-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im STOXX 50 kann derzeit die BP-Aktie aufweisen. 8 352 815 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im STOXX 50 hat die Novo Nordisk-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 427,309 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Im STOXX 50 weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die BAT-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,66 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at