Rio Tinto Aktie
WKN: 852147 / ISIN: GB0007188757
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19.03.2026 15:59:14
Donnerstagshandel in Europa: STOXX 50 zeigt sich schwächer
Der STOXX 50 bewegt sich im STOXX-Handel um 15:41 Uhr um 1,79 Prozent leichter bei 4 881,57 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 4 947,27 Zählern und damit 0,469 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (4 970,58 Punkte).
Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 4 947,27 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 845,99 Punkten lag.
STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1,97 Prozent. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 19.02.2026, den Wert von 5 212,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 883,02 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.03.2025, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 4 718,94 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 1,53 Prozent ein. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 5 315,22 Punkten. Bei 4 845,99 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50
Die stärksten Einzelwerte im STOXX 50 sind aktuell BP (+ 4,79 Prozent auf 5,82 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0,10 Prozent auf 34,65 GBP), Enel (-0,15 Prozent auf 9,52 EUR), Deutsche Telekom (-0,37 Prozent auf 32,42 EUR) und SAP SE (-0,72 Prozent auf 160,28 EUR). Unter den schwächsten STOXX 50-Aktien befinden sich hingegen Rolls-Royce (-5,66 Prozent auf 11,85 GBP), Rio Tinto (-5,21 Prozent auf 63,16 GBP), Airbus SE (-4,14 Prozent auf 163,16 EUR), UniCredit (-4,06 Prozent auf 61,00 EUR) und Richemont (-3,50 Prozent auf 132,50 CHF).
Die teuersten Unternehmen im STOXX 50
Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 37 320 165 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 459,033 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus
Die BNP Paribas-Aktie präsentiert mit 7,28 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,45 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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