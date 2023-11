Donnerstagshandel in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Der DAX gewann schlussendlich an Wert.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 0,24 Prozent stärker bei 15 786,61 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,597 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,373 Prozent auf 15 806,91 Punkte an der Kurstafel, nach 15 748,17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 15 862,09 Punkte, das Tagestief hingegen 15 783,51 Zähler.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn kletterte der DAX bereits um 3,28 Prozent. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 16.10.2023, den Stand von 15 237,99 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 16.08.2023, einen Wert von 15 789,45 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 16.11.2022, wies der DAX einen Wert von 14 234,03 Punkten auf.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 12,21 Prozent zu. Bei 16 528,97 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 976,44 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Siemens (+ 5,70 Prozent auf 146,82 EUR), EON SE (+ 2,04 Prozent auf 11,52 EUR), Infineon (+ 1,16 Prozent auf 33,96 EUR), Allianz (+ 0,73 Prozent auf 226,15 EUR) und RWE (+ 0,55 Prozent auf 38,23 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Zalando (-4,60 Prozent auf 23,02 EUR), Siemens Energy (-2,60 Prozent auf 10,86 EUR), BASF (-2,48 Prozent auf 43,93 EUR), BMW (-2,08 Prozent auf 94,05 EUR) und Continental (-1,72 Prozent auf 68,58 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 8 068 646 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 159,383 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,85 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at