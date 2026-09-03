Donnerstagshandel in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,60 Prozent höher bei 4 036,81 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 562,270 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,026 Prozent auf 4 013,76 Punkte an der Kurstafel, nach 4 012,70 Punkten am Vortag.

Bei 4 013,76 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 4 050,22 Punkten den höchsten Stand markierte.

TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der TecDAX bereits um 1,54 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 952,05 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.06.2026, notierte der TecDAX bei 4 185,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 614,00 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4 284,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 322,31 Punkten erreicht.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell TeamViewer (+ 4,08 Prozent auf 7,02 EUR), Bechtle (+ 2,92 Prozent auf 36,70 EUR), SAP SE (+ 2,61 Prozent auf 186,18 EUR), Nemetschek SE (+ 2,18 Prozent auf 67,85 EUR) und IONOS (+ 2,02 Prozent auf 34,38 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil Siltronic (-3,16 Prozent auf 75,00 EUR), AIXTRON SE (-2,18 Prozent auf 34,92 EUR), Elmos Semiconductor (-2,06 Prozent auf 132,80 EUR), Infineon (-1,92 Prozent auf 54,70 EUR) und PVA TePla (-1,67 Prozent auf 29,44 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3 252 987 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 212,673 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,76 zu Buche schlagen. Mit 8,44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at