Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
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01.10.2026 17:58:52
Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus
Letztendlich sank der DAX im XETRA-Handel um 0,87 Prozent auf 24 980,82 Punkte. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,110 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,560 Prozent auf 25 058,08 Punkte an der Kurstafel, nach 25 199,19 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des DAX betrug 24 831,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 232,18 Zähler.
So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,82 Prozent abwärts. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 01.09.2026, den Wert von 25 970,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25 040,28 Punkten. Der DAX lag noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, bei 24 113,62 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 1,80 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 618,74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Heidelberg Materials (+ 2,79 Prozent auf 145,70 EUR), HOCHTIEF (+ 2,27 Prozent auf 396,20 EUR), Scout24 (+ 0,90 Prozent auf 67,60 EUR), SAP SE (+ 0,58 Prozent auf 186,74 EUR) und Continental (+ 0,42 Prozent auf 67,40 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Bayer (-5,32 Prozent auf 45,40 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3,46 Prozent auf 68,02 EUR), Merck (-2,64 Prozent auf 134,45 EUR), Deutsche Bank (-2,62 Prozent auf 31,03 EUR) und Airbus SE (-2,56 Prozent auf 185,70 EUR).
Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 9 197 925 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 214,959 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,66 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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