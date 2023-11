Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX beginnt Handel mit Verlusten

So bewegt sich der DAX am vierten Tag der Woche.

Um 09:12 Uhr sinkt der DAX im XETRA-Handel um 0,06 Prozent auf 15 220,77 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,111 Prozent auf 15 246,50 Punkte an der Kurstafel, nach 15 229,60 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 15 247,55 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 220,77 Punkten lag.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der DAX bereits um 0,010 Prozent. Vor einem Monat, am 09.10.2023, wurde der DAX auf 15 128,11 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 09.08.2023, wies der DAX 15 852,58 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 09.11.2022, erreichte der DAX einen Stand von 13 666,32 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 schlägt ein Plus von 8,18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 16 528,97 Punkten. Bei 13 976,44 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Merck (+ 3,31 Prozent auf 152,95 EUR), Henkel vz (+ 2,96 Prozent auf 69,48 EUR), Sartorius vz (+ 1,27 Prozent auf 254,30 EUR), Siemens (+ 1,23 Prozent auf 131,52 EUR) und Bayer (+ 1,23 Prozent auf 41,94 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Hannover Rück (-3,97 Prozent auf 198,20 EUR), Brenntag SE (-1,13 Prozent auf 69,82 EUR), Infineon (-1,00 Prozent auf 29,12 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,86 Prozent auf 370,80 EUR) und adidas (-0,79 Prozent auf 168,28 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 505 866 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 154,120 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,00 Prozent die höchste Dividendenrendite.

