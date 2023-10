Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX-Börsianer greifen zum Start zu

Am Donnerstag notiert der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,54 Prozent fester bei 15 543,60 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,578 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,504 Prozent auf 15 537,87 Punkte an der Kurstafel, nach 15 460,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15 527,01 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15 548,90 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang einen Gewinn von 2,64 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.09.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 715,53 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.07.2023, stand der DAX noch bei 16 023,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.10.2022, lag der DAX bei 12 172,26 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 10,48 Prozent nach oben. Bei 16 528,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind aktuell Symrise (+ 1,79 Prozent auf 94,20 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,56 Prozent auf 23,51 EUR), Zalando (+ 1,40 Prozent auf 22,47 EUR), Porsche Automobil vz (+ 1,25 Prozent auf 47,75 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,15 Prozent auf 110,54 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen EON SE (-0,54 Prozent auf 10,99 EUR), Siemens Energy (-0,49 Prozent auf 12,14 EUR), QIAGEN (-0,32 Prozent auf 37,59 EUR), Commerzbank (-0,24 Prozent auf 10,37 EUR) und Bayer (-0,18 Prozent auf 44,78 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 188 201 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 145,230 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der DAX-Werte

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat mit 2,72 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

