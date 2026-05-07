Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX liegt im Minus

Am Donnerstag notiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,31 Prozent schwächer bei 24 842,40 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,042 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,087 Prozent fester bei 24 940,36 Punkten, nach 24 918,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 25 021,02 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 820,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den DAX bereits um 2,34 Prozent aufwärts. Der DAX erreichte vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Stand von 22 921,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der DAX auf 24 721,46 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.05.2025, verzeichnete der DAX einen Stand von 23 115,96 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,23 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 25 507,79 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 863,81 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Henkel vz (+ 5,46 Prozent auf 66,78 EUR), Continental (+ 3,09 Prozent auf 70,02 EUR), Infineon (+ 2,43 Prozent auf 60,67 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2,37 Prozent auf 36,68 EUR) und adidas (+ 2,26 Prozent auf 151,60 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-6,35 Prozent auf 1 350,00 EUR), Siemens Healthineers (-5,28 Prozent auf 33,73 EUR), Hannover Rück (-5,15 Prozent auf 247,00 EUR), Daimler Truck (-3,83 Prozent auf 42,19 EUR) und Symrise (-2,92 Prozent auf 73,68 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 346 040 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 198,570 Mrd. Euro weist die Siemens-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3,27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX inne. Mit 6,76 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at