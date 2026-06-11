Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX notiert am Donnerstagnachmittag im Plus

In Frankfurt ist am Donnerstagnachmittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 15:42 Uhr legt der DAX im XETRA-Handel um 0,10 Prozent auf 24 220,35 Punkte zu. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,021 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,041 Prozent auf 24 205,16 Punkte an der Kurstafel, nach 24 195,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 24 290,04 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 080,64 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der DAX bereits um 0,928 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der DAX einen Stand von 24 350,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 640,03 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Stand von 23 948,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 1,30 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des DAX bereits bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 3,75 Prozent auf 143,88 EUR), RWE (+ 3,20 Prozent auf 57,38 EUR), Brenntag SE (+ 2,88 Prozent auf 57,18 EUR), EON SE (+ 2,42 Prozent auf 18,44 EUR) und BASF (+ 2,23 Prozent auf 49,05 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen SAP SE (-5,06 Prozent auf 142,12 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 27,77 EUR), BMW (-1,95 Prozent auf 66,30 EUR), Siemens Healthineers (-1,54 Prozent auf 34,56 EUR) und Commerzbank (-1,33 Prozent auf 35,74 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 365 231 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 201,466 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Blick

Im DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 7,20 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at