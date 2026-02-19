Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start schwächer

Der DAX setzt am Donnerstag nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,27 Prozent schwächer bei 25 209,96 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,147 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,316 Prozent auf 25 198,38 Punkte an der Kurstafel, nach 25 278,21 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 191,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 228,94 Zähler.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,886 Prozent nach oben. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 24 959,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, stand der DAX bei 23 162,92 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 19.02.2025, einen Stand von 22 433,63 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 2,73 Prozent zu. Bei 25 507,79 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 266,33 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 2,32 Prozent auf 75,82 EUR), Fresenius SE (+ 1,89 Prozent auf 52,80 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,88 Prozent auf 41,15 EUR), Brenntag SE (+ 1,64 Prozent auf 55,66 EUR) und Vonovia SE (+ 1,60 Prozent auf 27,34 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Airbus SE (-5,52 Prozent auf 189,48 EUR), BASF (-2,02 Prozent auf 48,90 EUR), RWE (-1,48 Prozent auf 51,96 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,30 Prozent auf 102,75 EUR) und Daimler Truck (-1,16 Prozent auf 41,83 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Bayer-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 347 415 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 193,150 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,08 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at