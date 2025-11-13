Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX schlussendlich mit Abgaben

Der DAX zeigte sich am Donnerstagabend mit negativen Notierungen.

Der DAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,39 Prozent schwächer bei 24 042,91 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,075 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,056 Prozent leichter bei 24 367,70 Punkten in den Handel, nach 24 381,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 24 040,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 416,33 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,491 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2025, wies der DAX einen Stand von 24 387,93 Punkten auf. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2025, den Wert von 24 185,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2024, stand der DAX noch bei 19 003,11 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,07 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Zählern markiert.

DAX-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Merck (+ 4,97 Prozent auf 121,45 EUR), Bayer (+ 3,01 Prozent auf 29,94 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,46 Prozent auf 556,00 EUR), Brenntag SE (+ 1,28 Prozent auf 49,82 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,21 Prozent auf 37,73 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Siemens (-9,35 Prozent auf 227,00 EUR), Siemens Energy (-5,87 Prozent auf 101,05 EUR), Siemens Healthineers (-3,35 Prozent auf 43,32 EUR), RWE (-2,41 Prozent auf 45,73 EUR) und EON SE (-1,75 Prozent auf 15,19 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 10 517 856 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 247,131 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Index bietet die BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,13 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at