Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels

Am Donnerstag notierte der DAX via XETRA zum Handelsschluss 1,31 Prozent fester bei 24 452,62 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,992 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,951 Prozent auf 24 366,42 Punkte an der Kurstafel, nach 24 136,81 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 24 329,74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 492,95 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,490 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 14.04.2026, wies der DAX 24 044,22 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, mit 24 914,88 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, lag der DAX bei 23 527,01 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 0,353 Prozent ein. Bei 25 507,79 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21 863,81 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 5,76 Prozent auf 68,07 EUR), SAP SE (+ 3,64 Prozent auf 141,22 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,68 Prozent auf 88,84 EUR), Siemens (+ 2,59 Prozent auf 273,70 EUR) und GEA (+ 2,31 Prozent auf 55,45 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil BMW (-5,35 Prozent auf 76,38 EUR), Scout24 (-2,72 Prozent auf 75,00 EUR), EON SE (-1,68 Prozent auf 18,42 EUR), BASF (-1,13 Prozent auf 53,39 EUR) und Deutsche Börse (-0,82 Prozent auf 243,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 485 297 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 201,695 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,31 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,80 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at