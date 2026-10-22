Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent schwächer bei 25 548,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,107 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,574 Prozent auf 25 497,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 645,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 318,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 563,13 Zähler.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,031 Prozent nach oben. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 25 578,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der DAX bei 25 155,41 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 24 151,13 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,11 Prozent zu. Bei 26 618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 5,07 Prozent auf 44,99 EUR), Merck (+ 3,37 Prozent auf 147,05 EUR), SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 214,55 EUR), Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 313,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,65 Prozent auf 25,92 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5,01 Prozent auf 126,94 EUR), HOCHTIEF (-2,99 Prozent auf 362,80 EUR), Infineon (-2,83 Prozent auf 51,59 EUR), Siemens (-2,01 Prozent auf 261,40 EUR) und MTU Aero Engines (-1,76 Prozent auf 341,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der QIAGEN-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 976 069 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 232,629 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at