Infineon Aktie

Infineon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 22.10.2026 15:58:50

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht Abschläge

Der DAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste.

Um 15:41 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,38 Prozent schwächer bei 25 548,57 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,107 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,574 Prozent auf 25 497,94 Punkte an der Kurstafel, nach 25 645,04 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25 318,18 Punkte, das Tageshoch hingegen 25 563,13 Zähler.

DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 0,031 Prozent nach oben. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.09.2026, bei 25 578,85 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der DAX bei 25 155,41 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 24 151,13 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,11 Prozent zu. Bei 26 618,74 Punkten schaffte es der DAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 863,81 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 5,07 Prozent auf 44,99 EUR), Merck (+ 3,37 Prozent auf 147,05 EUR), SAP SE (+ 2,83 Prozent auf 214,55 EUR), Deutsche Börse (+ 1,66 Prozent auf 313,10 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1,65 Prozent auf 25,92 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Siemens Energy (-5,01 Prozent auf 126,94 EUR), HOCHTIEF (-2,99 Prozent auf 362,80 EUR), Infineon (-2,83 Prozent auf 51,59 EUR), Siemens (-2,01 Prozent auf 261,40 EUR) und MTU Aero Engines (-1,76 Prozent auf 341,20 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der QIAGEN-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 3 976 069 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 232,629 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur DAX-Realtime-Indikation
Analysen zu DAX-Werten
Generalversammlungs-Kalender der DAX-Unternehmen

Bildquelle: KenDrysdale / Shutterstock.com,PhotoSTS / Shutterstock.com

Nachrichten zu Infineon AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Infineon AG

mehr Analysen
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

adidas 156,65 -1,07% adidas
Deutsche Börse AG 312,30 -1,36% Deutsche Börse AG
Deutsche Telekom AG 25,29 -3,07% Deutsche Telekom AG
HOCHTIEF AG 354,80 0,45% HOCHTIEF AG
Infineon AG 48,42 -2,44% Infineon AG
Merck KGaA 142,60 -2,06% Merck KGaA
MTU Aero Engines AG 317,00 -4,95% MTU Aero Engines AG
QIAGEN N.V. 44,93 0,25% QIAGEN N.V.
SAP SE 211,90 -1,17% SAP SE
Siemens AG 256,00 0,37% Siemens AG
Siemens Energy AG 117,78 -3,36% Siemens Energy AG
Volkswagen (VW) AG Vz. 68,96 0,12% Volkswagen (VW) AG Vz.
Vonovia SE 16,58 0,24% Vonovia SE

Indizes in diesem Artikel

DAX 25 181,65 -0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:33 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen