Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsende Gewinne

Am Donnerstag sprang der DAX via XETRA letztendlich um 0,35 Prozent auf 25 374,51 Punkte an. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 2,183 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,041 Prozent leichter bei 25 275,83 Punkten, nach 25 286,24 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Donnerstag bei 25 233,32 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25 378,55 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der DAX bereits um 0,500 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.12.2025, erreichte der DAX einen Stand von 24 229,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.10.2025, stand der DAX bei 24 181,37 Punkten. Der DAX wies vor einem Jahr, am 15.01.2025, einen Wert von 20 574,68 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3,40 Prozent zu. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 507,79 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 448,98 Zählern.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell RWE (+ 2,84 Prozent auf 50,76 EUR), Vonovia SE (+ 2,50 Prozent auf 25,45 EUR), Daimler Truck (+ 1,98 Prozent auf 41,64 EUR), GEA (+ 1,73 Prozent auf 61,60 EUR) und Siemens Energy (+ 1,63 Prozent auf 128,20 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil Fresenius SE (-4,48 Prozent auf 49,65 EUR), Commerzbank (-2,80 Prozent auf 35,02 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,24 Prozent auf 59,34 EUR), Zalando (-0,90 Prozent auf 25,28 EUR) und Deutsche Telekom (-0,89 Prozent auf 27,86 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 787 677 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 243,032 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at