Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsende im Aufwind

Wenig Veränderung war am vierten Tag der Woche in Frankfurt zu beobachten.

Der DAX schloss nahezu unverändert (plus 0,10 Prozent) bei 16 906,92 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,678 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,238 Prozent leichter bei 16 849,76 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 16 889,92 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Donnerstag bei 16 916,60 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 16 785,69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 1,34 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 16 706,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.10.2023, wurde der DAX mit 14 892,18 Punkten gehandelt. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 25.01.2023, den Stand von 15 081,64 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,820 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 16 963,47 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit adidas (+ 5,74 Prozent auf 175,68 EUR), Symrise (+ 2,76 Prozent auf 95,26 EUR), BASF (+ 2,68 Prozent auf 44,96 EUR), Zalando (+ 1,51 Prozent auf 18,48 EUR) und Daimler Truck (+ 1,33 Prozent auf 32,78 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Commerzbank (-2,27 Prozent auf 10,55 EUR), Porsche (-1,81 Prozent auf 73,98 EUR), Hannover Rück (-1,72 Prozent auf 223,20 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,61 Prozent auf 59,75 EUR) und Rheinmetall (-1,18 Prozent auf 327,80 EUR).

Welche Aktien im DAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 803 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 174,706 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Titel

Im DAX hat die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,31 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

