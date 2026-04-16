Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen

Der DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,06 Prozent fester bei 24 081,18 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,042 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,286 Prozent auf 24 135,49 Punkte an der Kurstafel, nach 24 066,70 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 060,45 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 24 135,49 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2,20 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wies der DAX 23 564,01 Punkte auf. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 25 297,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.04.2025, betrug der DAX-Kurs 21 311,02 Punkte.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,87 Prozent zurück. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 25 507,79 Punkte. Bei 21 863,81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich aktuell Infineon (+ 0,88 Prozent auf 45,11 EUR), SAP SE (+ 0,79 Prozent auf 147,70 EUR), BASF (+ 0,66 Prozent auf 53,25 EUR), Deutsche Bank (+ 0,60 Prozent auf 28,46 EUR) und Airbus SE (+ 0,57 Prozent auf 172,58 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Deutsche Telekom (-1,72 Prozent auf 28,06 EUR), Daimler Truck (-1,35 Prozent auf 42,29 EUR), QIAGEN (-1,32 Prozent auf 35,14 EUR), Rheinmetall (-0,63 Prozent auf 1 505,60 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,62 Prozent auf 38,45 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 261 062 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im DAX mit 180,847 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at