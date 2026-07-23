Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Kursverlauf
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23.07.2026 17:58:47
Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten
Zum Handelsschluss sank der LUS-DAX im XETRA-Handel um 1,53 Prozent auf 24 776,00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25 160,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 690,00 Punkten lag.
LUS-DAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24 922,00 Punkten. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, bei 24 085,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24 522,00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,855 Prozent. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 906,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21 861,50 Punkten registriert.
Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Daimler Truck (+ 3,93 Prozent auf 45,77 EUR), QIAGEN (+ 3,13 Prozent auf 36,58 EUR), Merck (+ 1,72 Prozent auf 139,25 EUR), GEA (+ 1,12 Prozent auf 63,30 EUR) und Rheinmetall (+ 0,91 Prozent auf 1 017,00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Infineon (-6,17 Prozent auf 65,49 EUR), Commerzbank (-5,44 Prozent auf 36,35 EUR), Zalando (-4,08 Prozent auf 27,07 EUR), Deutsche Telekom (-4,04 Prozent auf 26,13 EUR) und Deutsche Bank (-4,02 Prozent auf 29,97 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 9 153 679 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 206,154 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,90 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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