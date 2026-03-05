Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart

Der LUS-DAX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag steht der LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA 0,90 Prozent im Minus bei 24 055,50 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 24 273,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 006,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 05.02.2026, den Stand von 24 401,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, stand der LUS-DAX bei 24 038,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.03.2025, notierte der LUS-DAX bei 23 183,00 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,08 Prozent zurück. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 25 509,50 Punkten. Bei 23 594,00 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Merck (+ 1,14 Prozent auf 124,45 EUR), Airbus SE (+ 1,13 Prozent auf 179,24 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,90) Prozent auf 184,15 EUR), Brenntag SE (+ 0,77 Prozent auf 47,41 EUR) und Rheinmetall (+ 0,40 Prozent auf 1 645,00 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil DHL Group (ex Deutsche Post) (-5,80 Prozent auf 45,33 EUR), QIAGEN (-3,25 Prozent auf 39,55 EUR), Continental (-2,42 Prozent auf 65,34 EUR), Bayer (-1,97 Prozent auf 36,67 EUR) und Commerzbank (-1,78 Prozent auf 31,53 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den größten Börsenwert aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 493 969 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 193,207 Mrd. Euro.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,68 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

