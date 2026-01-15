Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

XETRA-Handel im Fokus 15.01.2026 09:29:09

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am vierten Tag der Woche.

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0,21 Prozent tiefer bei 25 243,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 25 243,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 371,50 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Monat, am 15.12.2025, den Stand von 24 182,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.10.2025, wurde der LUS-DAX mit 24 134,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 15.01.2025, stand der LUS-DAX bei 20 617,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,76 Prozent nach oben. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 24 447,00 Punkten.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell adidas (+ 2,93 Prozent auf 164,85 EUR), Siemens Energy (+ 1,78 Prozent auf 128,40 EUR), Infineon (+ 1,53 Prozent auf 42,04 EUR), Daimler Truck (+ 1,20 Prozent auf 41,32 EUR) und Siemens (+ 1,02 Prozent auf 261,70 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Fresenius SE (-1,58 Prozent auf 51,16 EUR), Deutsche Telekom (-1,53 Prozent auf 27,68 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,01 Prozent auf 102,65 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,00 Prozent auf 60,09 EUR) und Rheinmetall (-0,84 Prozent auf 1 883,00 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 379 968 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 243,032 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

Im LUS-DAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Enhaltene Werte

Nachrichten zu Siemens Energy AG

