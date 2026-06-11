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Index-Performance im Blick 11.06.2026 12:27:10

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX im Aufwind

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX im Aufwind

Der LUS-DAX steigt derzeit.

Am Donnerstag steht der LUS-DAX um 12:25 Uhr via XETRA 0,96 Prozent im Plus bei 24 278,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 24 056,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 282,50 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wurde der LUS-DAX mit 24 283,00 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 11.03.2026, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 634,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, einen Stand von 23 861,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 1,17 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 25 509,50 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21 861,50 Zählern.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell Siemens Energy (+ 3,36 Prozent auf 143,34 EUR), RWE (+ 2,70 Prozent auf 57,10 EUR), Rheinmetall (+ 2,04 Prozent auf 1 221,60 EUR), Bayer (+ 1,87 Prozent auf 36,03 EUR) und Continental (+ 1,72 Prozent auf 69,72 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-3,90 Prozent auf 143,86 EUR), Deutsche Telekom (-3,28 Prozent auf 27,69 EUR), BMW (-2,19 Prozent auf 66,14 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,58 Prozent auf 84,94 EUR) und Siemens Healthineers (-1,20 Prozent auf 34,68 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 3 262 769 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Siemens-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 201,466 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 3,58 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 7,20 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

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