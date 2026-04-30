Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schließt mit Gewinnen

Letztendlich stand im XETRA-Handel ein Plus von 1,99 Prozent auf 24 278,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 23 619,50 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 321,00 Zählern.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Der LUS-DAX bewegte sich am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 22 422,00 Punkten. Am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24 478,00 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, stand der LUS-DAX noch bei 22 680,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gab der Index bereits um 1,17 Prozent nach. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 509,50 Punkten. Bei 21 861,50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 7,51 Prozent auf 50,38 EUR), Bayer (+ 4,39 Prozent auf 38,05 EUR), Brenntag SE (+ 3,95 Prozent auf 62,08 EUR), Siemens Energy (+ 3,04 Prozent auf 180,58 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2,79 Prozent auf 291,30 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-3,00 Prozent auf 510,80 EUR), GEA (-1,44 Prozent auf 58,35 EUR), Scout24 (-1,39 Prozent auf 71,00 EUR), Deutsche Börse (-1,32 Prozent auf 261,60 EUR) und adidas (-1,27 Prozent auf 147,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 8 838 511 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 191,443 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 3,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 6,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at